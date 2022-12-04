Чисора прокомментировал досрочное поражение от Фьюри
Поделиться
Британский боксёр, бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Дерек Чисора прокомментировал поражение от своего соотечественника Тайсона Фьюри.
«Не знаю, как оценить своё выступление. Даже не буду пересматривать, просто хочу отдохнуть. Я отдам должное Фьюри, он хороший боец. Я усердно тренировался, но проиграл. Рефери подходил ко мне, предупредил, что если не буду отвечать на удары, то остановит бой. Он был прав. Как боец я бы хотел конечно продолжать биться хоть 50 раундов, но рефери для этого и находится в ринге, чтобы сказать, что это может плохо закончиться», — сказал Чисора в интервью YouTube-каналу Seconds Out.
Дерек Чисора проиграл Тайсону Фьюри техническим нокаутом в десятом раунде.
Комментарии
- 4 декабря 2022
-
16:54
-
15:41
-
14:56
-
14:51
-
14:34
-
14:21
-
14:11
-
14:04
-
13:33
-
13:22
-
12:56
-
12:19
-
12:17
-
11:57
-
11:46
-
11:22
-
11:18
-
10:48
-
10:35
-
10:02
-
09:57
-
09:44
-
09:44
-
09:27
-
08:36
-
08:16
-
07:42
-
01:58
-
01:53
-
01:51
-
01:42
-
01:38
-
01:33
-
01:32
-
01:28
Партнерский контент