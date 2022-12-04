Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чисора прокомментировал досрочное поражение от Фьюри

Чисора прокомментировал досрочное поражение от Фьюри
Комментарии

Британский боксёр, бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Дерек Чисора прокомментировал поражение от своего соотечественника Тайсона Фьюри.

«Не знаю, как оценить своё выступление. Даже не буду пересматривать, просто хочу отдохнуть. Я отдам должное Фьюри, он хороший боец. Я усердно тренировался, но проиграл. Рефери подходил ко мне, предупредил, что если не буду отвечать на удары, то остановит бой. Он был прав. Как боец я бы хотел конечно продолжать биться хоть 50 раундов, но рефери для этого и находится в ринге, чтобы сказать, что это может плохо закончиться», — сказал Чисора в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Дерек Чисора проиграл Тайсону Фьюри техническим нокаутом в десятом раунде.

Самая ненужная трилогия в истории. Фьюри отметелил беспомощного Чисору, как ребёнка! Самая ненужная трилогия в истории. Фьюри отметелил беспомощного Чисору, как ребёнка!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022