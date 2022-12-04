Чисора прокомментировал досрочное поражение от Фьюри

Британский боксёр, бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Дерек Чисора прокомментировал поражение от своего соотечественника Тайсона Фьюри.



«Не знаю, как оценить своё выступление. Даже не буду пересматривать, просто хочу отдохнуть. Я отдам должное Фьюри, он хороший боец. Я усердно тренировался, но проиграл. Рефери подходил ко мне, предупредил, что если не буду отвечать на удары, то остановит бой. Он был прав. Как боец я бы хотел конечно продолжать биться хоть 50 раундов, но рефери для этого и находится в ринге, чтобы сказать, что это может плохо закончиться», — сказал Чисора в интервью YouTube-каналу Seconds Out.



Дерек Чисора проиграл Тайсону Фьюри техническим нокаутом в десятом раунде.