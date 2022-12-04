Роган: Макгрегор выглядит так, словно его анализы расплавят стаканчик для допинг-теста

Звёздный комментатор UFC Джо Роган высказался об актуальной форме бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, открыто подозреваемого в употреблении допинга.

«Он снимает футболку и постоянно позирует. И он выглядит так, словно его анализы расплавят стаканчик для допинг-теста. Создаётся ощущение, что он хочет прожечь его дно. Странно, что в правилах USADA есть лазейка, позволяющая вам выйти из списка тестируемых. У вас появляются шесть месяцев. Но если у вас была травма, то это умное решение, не так ли?

Гормон роста и пептиды могут отлично восстанавливать. Они, вроде как, сказываются на плотности костей. Хотя есть определённые вещи, которые остаются в организме очень долго, и у него не получится их использовать», – сказал Роган в своём подкасте.

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