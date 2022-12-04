Бывший чемпион UFC Рафаэль дос Аньос установил исторический рекорд лиги

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), бразильский ветеран Рафаэль дос Аньос установил исторический рекорд промоушена на турнире UFC on ESPN 42, который состоялся сегодня, 4 декабря, в Орландо (штат Флорида, США).

Напомним, дос Аньос победил болевым приёмом во втором раунде американца Брайана Барберену, закрыв поражение от Рафаэля Физиева в июле на UFC on ESPN 39.

38-летний бразилец стал первым бойцом в истории организации, преодолевшим отметку в восемь часов суммарного времени, проведённого в клетке. Предыдущий рекорд принадлежал ещё одному экс-чемпиону в лёгком весе, американцу Фрэнки Эдгару (7:57.10).

Дос Аньос также стал четвёртым в рейтинге бойцов с наибольшим суммарным временем удержания, уступив только Жоржу Сен-Пьеру, Демиане Майе и Клэю Гуиде.