Бывший чемпион UFC Рафаэль дос Аньос установил исторический рекорд лиги

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), бразильский ветеран Рафаэль дос Аньос установил исторический рекорд промоушена на турнире UFC on ESPN 42, который состоялся сегодня, 4 декабря, в Орландо (штат Флорида, США).
Напомним, дос Аньос победил болевым приёмом во втором раунде американца Брайана Барберену, закрыв поражение от Рафаэля Физиева в июле на UFC on ESPN 39.
38-летний бразилец стал первым бойцом в истории организации, преодолевшим отметку в восемь часов суммарного времени, проведённого в клетке. Предыдущий рекорд принадлежал ещё одному экс-чемпиону в лёгком весе, американцу Фрэнки Эдгару (7:57.10).
Дос Аньос также стал четвёртым в рейтинге бойцов с наибольшим суммарным временем удержания, уступив только Жоржу Сен-Пьеру, Демиане Майе и Клэю Гуиде.
- 4 декабря 2022
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