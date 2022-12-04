Рафаэль дос Аньос бросил вызов Конору Макгрегору

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос вызвал Конора Макгрегора на поединок.
«Думаю, что заслужил право вызвать на бой любого, кого захочу, и я хочу вызвать Конора Макгрегора. У него есть время, чтобы очиститься от препаратов, которые он принимает. Увидимся в июле», — сказал дос Аньос на пресс-конференции UFC.
На турнире UFC on ESPN, прошедшем в ночь на 4 декабря в Орландо, Рафаэль дос Аньос одержал победу над Брайаном Барбереной удушающим приёмом во втором раунде.
Всего на счету 38-летнего дос Аньоса 32 победы и 14 поражений в профессиональных смешанных единоборствах.
Макгрегор свой последний бой провёл в июле 2021 года. Ирландский боец на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом Дастину Порье.
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