Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рафаэль дос Аньос бросил вызов Конору Макгрегору

Рафаэль дос Аньос бросил вызов Конору Макгрегору
Комментарии

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос вызвал Конора Макгрегора на поединок.

«Думаю, что заслужил право вызвать на бой любого, кого захочу, и я хочу вызвать Конора Макгрегора. У него есть время, чтобы очиститься от препаратов, которые он принимает. Увидимся в июле», — сказал дос Аньос на пресс-конференции UFC.

На турнире UFC on ESPN, прошедшем в ночь на 4 декабря в Орландо, Рафаэль дос Аньос одержал победу над Брайаном Барбереной удушающим приёмом во втором раунде.

Всего на счету 38-летнего дос Аньоса 32 победы и 14 поражений в профессиональных смешанных единоборствах.

Макгрегор свой последний бой провёл в июле 2021 года. Ирландский боец на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом Дастину Порье.

Новость по теме
Дос Аньос заявил о желании подраться с Макгрегором
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022