Уэйн Руни предложил присвоить Тайсону Фьюри рыцарский титул

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» британский футболист Уэйн Руни высказался о боксёрском поединке между соотечественниками Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой, который состоялся сегодня, 4 декабря, в Лондоне (Великобритания).
«Они оба являются топовыми боксёрами. Очевидно, Тайсон находится на вершине игры. Мне кажется, что Тайсон побеждал [на момент досрочной остановки]. Поединок получился захватывающим. Тайсон – лучший боец поколения. И его будет очень непросто побить. Я бы предпочёл его увидеть в бою против Усика за все пояса», – сказал Руни в интервью YouTube-каналу iFL TV.
«Тайсон – лучший боец за долгое время. Не думаю, что кто-то побьёт его. Я считаю, что ему должны присвоить рыцарский титул, если честно», – приводит слова футболиста talkSPORT.
«Не называйте меня «Кличко» – это оскорбление». Откровенный Тайсон Фьюри
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