Андрей Корешков раскритиковал судейский счёт в бою Исмаилова и Шлеменко

Российский боец Bellator Андрей Корешков высказался о поединке соотечественников Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко, который состоялся вчера, 3 декабря, в Екатеринбурге. Напомним, Исмаилов победил единогласным решением, оказавшись предпочтительней на карточках судей в каждом из пяти раундов.

«Бой интересный получился… зрелищный такой. Накал хороший бой. Бой вечера. Нужно пересмотреть бой, как он по телевизору выглядел, посчитать баллы. Потому что… Блин, меня очень удивила судейская оценка.

Все пять раундов в пользу Маги. Честно – не понял. Последний раунд явно Саша забрал. Даже если балл сняли, 9-9. И даже если отдать остальные раунды Маге, то не получится счёт 50-44. Перед пятым раундом я склонялся к счёту 2-2», – приводит слова бойца издание «РБ Спорт».