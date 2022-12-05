РЕН ТВ покажет бои Емельяненко — Коваленко и Дацик — Шульский

16 декабря РЕН ТВ проведёт турнир в рамках своего проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» и закроет сезон 2022 года. В прямом эфире телеканал покажет четыре поединка по правилам ММА.
Главным событием бойцовского вечера станет поединок российского бойца ММА Александра Емельяненко и популярного видеоблогера Святослава Коваленко. Бой пройдет в формате «три раунда по три минуты».
Соглавным событием вечера станет встреча российского бойца Вячеслава Дацика с тяжеловесом Павлом Шульским.
Также зрители РЕН ТВ в прямом эфире увидят поединки Никиты Солонина против Вячеслава Василевского и Тимура Мусаева против Алексея Мельника.
Завершающий турнир в рамках Суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» начнётся уже 16 декабря в 23:00 и будет показан в прямом эфире телеканала.
Турнир состоится в Москве, на волейбольной арене «Динамо» (Москва, улица Василисы Кожиной, 13). Начало – в 19:00. Билеты можно приобрести здесь.
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