Фьюри: поставлю миллион фунтов на то, что Уайлдер нокаутирует Джошуа

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри готов поставить свои деньги на то, что Деонтей Уайлдер нокаутирует Энтони Джошуа, если они сойдутся в поединке.
«Я бы хотел увидеть этот бой, но я не думаю, что у Джошуа хватит смелости, чтобы принять этот бой. Вот и всё, я просто не думаю, что он будет драться с кем-то, кто его нокаутирует. Я просто не думаю, это моё личное мнение.
Уайлдер определённо нокаутирует Джошуа. Я бы даже поставил на это. Я бы поставил на это миллион фунтов стерлингов с кем угодно», — приводит слова Фьюри BoxingScene.
Фьюри в ночь на 4 декабря выиграл у Дерека Чисоры и защитил титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC, после чего устроил импровизированную дуэль взглядов с Александром Усиком.
Отец Тайсона Фьюри попытался подраться с Джейком Полом:
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