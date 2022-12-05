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Фьюри: поставлю миллион фунтов на то, что Уайлдер нокаутирует Джошуа

Фьюри: поставлю миллион фунтов на то, что Уайлдер нокаутирует Джошуа
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри готов поставить свои деньги на то, что Деонтей Уайлдер нокаутирует Энтони Джошуа, если они сойдутся в поединке.

«Я бы хотел увидеть этот бой, но я не думаю, что у Джошуа хватит смелости, чтобы принять этот бой. Вот и всё, я просто не думаю, что он будет драться с кем-то, кто его нокаутирует. Я просто не думаю, это моё личное мнение.

Уайлдер определённо нокаутирует Джошуа. Я бы даже поставил на это. Я бы поставил на это миллион фунтов стерлингов с кем угодно», — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Фьюри в ночь на 4 декабря выиграл у Дерека Чисоры и защитил титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC, после чего устроил импровизированную дуэль взглядов с Александром Усиком.

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