«Всему своё время». Павлович высказался о титульном поединке

Российский тяжеловес Сергей Павлович высказался по поводу возможного титульного поединка в UFC после убедительной победы в бою с австралийцем Таем Туивасой на турнире UFC Fight Night, который состоялся в ночь с 3 на 4 декабря на арене «Эмвей-центр» во Флориде, США.

«Я привык быть последовательным. Сейчас отдых. После отдыха посмотрим, кто будет следующим соперником. Ступень за ступенью. Всему своё время», — приводит слова Павловича ESPN.

На счету Тая Туивасы теперь 20 боёв, в которых он 14 раз одержал победу и потерпел шесть поражений. У Павловича после этого боя 17 побед и одно поражение в профессиональной карьере. Предыдущий бой Павлович выиграл у Деррика Льюиса.

Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277: