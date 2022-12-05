«Всему своё время». Павлович высказался о титульном поединке
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Российский тяжеловес Сергей Павлович высказался по поводу возможного титульного поединка в UFC после убедительной победы в бою с австралийцем Таем Туивасой на турнире UFC Fight Night, который состоялся в ночь с 3 на 4 декабря на арене «Эмвей-центр» во Флориде, США.
«Я привык быть последовательным. Сейчас отдых. После отдыха посмотрим, кто будет следующим соперником. Ступень за ступенью. Всему своё время», — приводит слова Павловича ESPN.
На счету Тая Туивасы теперь 20 боёв, в которых он 14 раз одержал победу и потерпел шесть поражений. У Павловича после этого боя 17 побед и одно поражение в профессиональной карьере. Предыдущий бой Павлович выиграл у Деррика Льюиса.
Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277:
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