Тренер Фьюри высказался о его возможных боях с Усиком и Джойсом

Джамал Хилл, тренер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, высказался о его потенциальных боях с украинцем Александром Усиком и соотечественником Джо Джойсом.

«Они оба могут дать тяжёлый бой. Мне всё равно, кто станет следующим. Выставляйте их хоть одновременно, это не имеет значения. Хоть троих. Мы всё равно занимаемся этим на спаррингах.

Выстраиваем трёх-четырёх парней вокруг ринга, и каждый ожидает своей очереди. Любой поединок в супертяжёлом весе тяжёлый. Нельзя говорить, что Усик проходной. Да тот же Дерек Чисора… Это дедовский дивизион, здесь выступают большие парни. И здесь возможно всё, мы уже убеждались в этом», – сказал специалист в интервью YouTube-каналу Queensberry Promotions.

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