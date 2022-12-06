WBO санкционировала чемпионский поединок в первом тяжёлом весе

Всемирная боксёрская организация (WBO) санкционировала поединок за звание чемпиона мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) между британцем Лоуренсом Околи (18-0, 14 KO) и австралийцем Дэвидом Лайтом (20-0, 12 KO).

Согласно постановлению, командам бойцов дано 20 дней на достижение соглашения. В противном случае состоятся промоутерские торги.

Лоуренсу Околи 29 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в марте 2017 года и уже в марте 2021-го сразился за вакантный титул WBO, нокаутировав в шестом раунде польского экс-чемпиона Кшиштофа Гловацкого, после чего провёл две защиты.

Дэвиду Лайту 31 год. Боец дебютировал на профессиональном ринге в ноябре 2017 года и все свои поединки, за исключением двух, провёл на родине против локальных бойцов.