Анкалаев объяснил, почему заслужил получить титульный поединок в UFC

Российский боец смешанных единоборств, претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев высказался по поводу предстоящего поединка с представителем Польши Яном Блаховичем.



«Я давно готовился к Блаховичу. Мне кажется, что я давно заслужил титульный поединок. Я уже дрался с топами, которые дрались за пояс, поэтому это заслуженно. Ин ша Аллах, мы завоюем этот пояс», — сказал Анкалаев на YouTube-канале UFC Russia.

Поединок между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем за чемпионский титул UFC в полутяжёлом весе возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC 282, который состоится в ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе.

UFC 282: Анкалаев – Блахович. Ещё один пояс отправится в Россию?