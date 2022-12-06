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Анкалаев объяснил, почему заслужил получить титульный поединок в UFC

Анкалаев объяснил, почему заслужил получить титульный поединок в UFC
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Российский боец смешанных единоборств, претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев высказался по поводу предстоящего поединка с представителем Польши Яном Блаховичем.

«Я давно готовился к Блаховичу. Мне кажется, что я давно заслужил титульный поединок. Я уже дрался с топами, которые дрались за пояс, поэтому это заслуженно. Ин ша Аллах, мы завоюем этот пояс», — сказал Анкалаев на YouTube-канале UFC Russia.

Поединок между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем за чемпионский титул UFC в полутяжёлом весе возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC 282, который состоится в ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе.

UFC 282: Анкалаев – Блахович. Ещё один пояс отправится в Россию?

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