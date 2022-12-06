Бетербиев: хочу бой с Усиком в профессионалах
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Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев выразил желание подраться с украинцем Александром Усиком.
«Буду очень рад поединку с Усиком на профессиональном ринге, я бы этого хотел. Верю, что могу дать ему хороший бой. Не скажу, что выиграю у Усика, хотя я уже это делал в любителях. Даже если одержу над ним победу, то не хочу говорить об этом», — приводит слова Бетербиева в интервью YouTube-каналу iD Boxing.
Артур Бетербиев провёл 18 поединков в профессиональной карьере и одержал победы во всех них, все нокаутом. Бетербиев трижды бился с Усиком по любителям и выиграл один раз.
У Александра Усика 20 боёв на профессиональном ринге и 20 побед.
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