Биспинг: бой Холланда и Томпсона — возможно, лучший в истории UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг восторженно отозвался о прошедшем поединке между Стивеном Томпсоном и Кевином Холландом.



«Стивен Томпсон с Кевином Холландом показали, возможно, лучший бой в истории UFC. Это было потрясающе. Особенно техника, которую демонстрировал Томпсон. Со стороны Холланда была видна агрессия, жёсткость. В этом бою была интрига, и это было увлекательно», — сказал Биспинг в эфире на своём YouTube-канале.



Поединок Томпсона и Холланда возглавлял турнир UFC on ESPN в Орландо в ночь на 4 декабря. Томпсон одержал победу техническим нокаутом.



На счету Кевина Холланда 23 победы и девять поражений в смешанных единоборствах. У Стивена Томпсона 17 побед при шести поражениях, а ещё один бой завершился вничью.

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