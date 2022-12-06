Боб Арум рассказал, с кем может получить бой Бетербиев после Энтони Ярда

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, кто может стать следующим соперником российского боксёра Артура Бетербиева после его поединка с Энтони Ярдом.



«Думаю, Каллум Смит — хороший боец. Если пройдём Энтони Ярда, то почему бы не встретиться затем с Каллумом Смитом? Если бой с Биволом и получится организовать, то это будет только к концу года, так как я думаю, что Дмитрий сейчас настроен на реванш с Канело, который сейчас более прибыльный.



Что касается сотрудничества с разными трансляторами, то это решаемо. Однако это вопросы завтрашнего дня, с Каллумом Смитом такой проблемы не будет, и я доволен», — сказал Арум YouTube-каналу iD Boxing.



Поединок Артура Бетербиева и Энтони Ярда состоится 28 января в Лондоне.