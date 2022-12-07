«Карма». Макгрегор — о последствиях стафилококковой инфекции у Порье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал публикацию американского бойца смешанных единоборств Дастина Порье, который показал последствия заражения стафилококковой инфекцией.

Спортсмен опубликовал снимок стопы, которая из-за болезни сильно опухла и имеет выраженные повреждения поверхности кожи.

«Левая лапа, ха-ха. Это карма, приятель. Отруби эту штуку и сохрани на Хэллоуин, ха-ха-ха», — написал Конор в своих соцсетях.

Напомним, бойцы дрались между собой три раза. Порье выиграл две последние встречи техническим нокаутом, а первый поединок остался за Конором. Во время их последнего боя Конор сломал правую ногу и не смог продолжить поединок.

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Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках: