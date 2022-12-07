«Карма». Макгрегор — о последствиях стафилококковой инфекции у Порье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал публикацию американского бойца смешанных единоборств Дастина Порье, который показал последствия заражения стафилококковой инфекцией.
Спортсмен опубликовал снимок стопы, которая из-за болезни сильно опухла и имеет выраженные повреждения поверхности кожи.
«Левая лапа, ха-ха. Это карма, приятель. Отруби эту штуку и сохрани на Хэллоуин, ха-ха-ха», — написал Конор в своих соцсетях.
Напомним, бойцы дрались между собой три раза. Порье выиграл две последние встречи техническим нокаутом, а первый поединок остался за Конором. Во время их последнего боя Конор сломал правую ногу и не смог продолжить поединок.
Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках:
- 7 декабря 2022
-
00:42
-
00:19
- 6 декабря 2022
-
23:58
-
23:26
-
23:26
-
22:29
-
22:23
-
21:43
-
21:18
-
21:09
-
20:18
-
19:41
-
19:21
-
18:44
-
18:36
-
18:03
-
18:00
-
16:43
-
16:21
-
15:53
-
15:11
-
14:53
-
14:46
-
13:46
-
13:02
-
11:37
-
11:27
-
11:03
-
10:32
-
09:58
-
09:53
-
08:29
-
00:50
-
00:38
- 5 декабря 2022
-
23:51