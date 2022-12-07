Пимблетт: я финишёр, который доедает ужин. С Гордоном я получу бонус за лучшее выступление

Звёздный британский проспект лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт (19-3) высказался по поводу предстоящего поединка с американцем Джаредом Гордоном (18-5).

«Я финишёр. Я с едой не играюсь. Я доедаю свой ужин. Это я и сделаю. Решение мне не интересно. Выхожу за финишем и за бонусом в 50 тысяч. И нет, бой вечера мне неинтересен. Выхожу туда, чтобы получить бонус за лучшее выступление. Мне не нанесут столько урона, чтобы это был бой вечера. Я беру бонусы за выступление. Иду за четвёртым бонусом кряду. Я возьму его, я это знаю. Четыре бонуса за четыре боя — так и будет»,— сказал Пимблетт на YouTube-канале UFC.

Бой состоится на турнире UFC 282 11 декабря в Лас-Вегасе (США).