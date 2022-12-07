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Стивен Томпсон назвал имена своих будущих соперников. Среди них есть Макгрегор

Стивен Томпсон назвал имена своих будущих соперников. Среди них есть Макгрегор
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Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американский ветеран Стивен Томпсон рассказал, с кем бы он хотел провести следующий бой.

«У нас есть несколько возможных вариантов, о которых идут разговоры. Во-первых, это Конор Макгрегор. Люди хотят увидеть мой бой с Макгрегором.

Во-вторых, это поединок с обладателем титула BMF, который я уже давно пытаюсь получить. Схватка приятнейшего ублюдка с опаснейшим, люди хотят увидеть это. Они хотят увидеть это противостояние двух ударников. И, конечно, Мишель Перейра. Было бы здорово подраться с ним», — приводит слова Томпсона MMA News.

На счету Стивена Томпсона в профессиональной карьере 17 побед, шесть поражений и одна ничья.

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