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Блахович: тренируемся с Анкалаевым вместе, но если подерёмся в зале, никто нам не заплатит

Блахович: тренируемся с Анкалаевым вместе, но если подерёмся в зале, никто нам не заплатит
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) польский ветеран Ян Блахович высказался по поводу своей подготовки к поединку с россиянином Магомедом Анкалаевым.

«Да, мы сейчас тренируемся в одном зале. Мы видимся тут со многими бойцами. Он тоже тут тренируется, так что мы просто здороваемся и понимаем, что драться нам предстоит только на выходных. Если бы мы подрались в зале, то никто бы нам за это не заплатил.

Я очень рад этому бою. Считаю, что заслужил титульник. Вселенная дала мне хороший шанс, и я выжму из него максимум», – сказал Блахович на YouTube-канале UFC.

Поединок между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем за чемпионский титул UFC в полутяжёлом весе возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC 282, который состоится в ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе.

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