Претендент на титул Бетербиева назвал трёх лучших полутяжеловесов мира

Первый номер рейтинга WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), британец Каллум Смит (29-1, 21 KO) назвал трёх лучших, по его мнению, бойцов дивизиона.

«Я смотрел рейтинги, кто-то прислал их мне. Первым номером был Бивол, Бетербиев – второй, а затем иду я. По правде сказать, могу согласиться с этим. Ещё недавно я был четвёртым, а [Хильберто] Рамирес – третьим. И я не спорил, ведь он провёл больше боёв в полутяжёлом весе, чем я.

Я верю, что являюсь лучшим в мире, но должен ли я находиться на первом месте? Нет, я так не считаю. Я бы сказал, что первым должен быть Бетербиев, а Бивол – вторым. Многие поставили его на первое место из-за победы над Канело», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

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