Фото: Артур Бетербиев и Энтони Ярд впервые провели битву взглядов

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев (18-0, 18 KO) и британец Энтони Ярд (23-2, 22 KO) впервые сошлись лицом к лицу в преддверии своего поединка, который состоится 28 января в Лондоне (Великобритания).

Предстоящее выступление станет для 37-летнего Бетербиева восьмым чемпионским поединком в карьере. Свой первый титул россиянин завоевал в ноябре 2017 года, нокаутировав в бою за вакантный титул IBF немца Энрико Кёллинга в 12-м раунде. В последнем бою в июне Бетербиев нокаутировал во втором раунде американца Джо Смита-младшего, отобрав у него титул WBO.

Энтони Ярду 31 год. Первое поражение британец потерпел летом 2019 года, когда на выезде в России уступил нокаутом в 11-м раунде Сергею Ковалёву. В декабре 2020-го он проиграл раздельным решением соотечественнику Линдону Артуру.

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