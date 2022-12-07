Адесанья избежал наказания за попытку перевоза холодного оружия
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья избежал наказания за попытку перевоза кастета, сообщает издание MMA Fighting.
Напомним, в середине ноября стало известно, что боец был задержан в аэропорту Нью-Йорка (США) из-за наличия холодного оружия в своём багаже, которое, по словам его команды, было подарено ему одним из фанатов после выступления на турнире UFC 281.
Сообщается, что Адесанья будет освобождён от обвинений в случае, если не нарушит закон на территории округа Квинс штата Нью-Йорк в течение следующих шести месяцев. Напомним, в крайнем случае бойцу грозил год тюремного заключения/три года испытательного срока.
Ранее Адесанья высказался о поединке тяжеловесов Сергея Павловича и Тая Туивасы.
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