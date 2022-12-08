Анкалаев: Джон Джонс найдёт себе проблемы в тяжёлом весе

Российский боец смешанных единоборств, претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев оценил перспективы Джона Джонса в тяжёлой весовой категории.
«Я следил за боями Джонса, когда он выступал, а сейчас его долгое время нет, поэтому я не знаю, чем он занимается. Если вернётся, то это будет очень интересно. Но говорят, что он хочет драться в тяжёлом весе. Если он это сделает, то найдёт там себе проблемы», — приводит слова Анкалаева MMA. Metaratings.
Джон Джонс не выступал в профессиональных боях с февраля 2020 года после того, как одержал победу над Домиником Рейесом единогласным решением судей. После этого боец объявил о переходе в тяжёлый вес. Ожидается, что первый бой в этой весовой категории у Джонса состоится в начале 2023 года.
Всего на счету Джона Джонса 27 поединков в ММА, в которых он одержал 26 побед.
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