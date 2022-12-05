Джо Роган назвал проблему Нганну в потенциальном бою с Джоном Джонсом

Звёздный комментатор UFC Джо Роган считает, что действующий чемпион организации в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунский нокаутёр Фрэнсис Нганну может столкнуться с проблемой в потенциальном бою с американцем Джоном Джонсом.

«Вопрос заключается в том, улучшился ли Фрэнсис в борьбе? Хотя в этом нет сомнений, потому что за счёт борьбы он побил Сириля Гана. В том бою он дрался с травмированной ногой… Фрэнсис превзошёл его в борьбе, так что, даже учитывая его убитую ногу, его борьба стала лучше. Но достиг ли он уровня Джона Джонса? Это большой вопрос. Джон валил Даниэля Кормье, борца олимпийского уровня», – сказал Роган в своём подкасте.

Ранее Роган критично высказался об освобождении Конора Макгрегора от прохождения допинг-тестирования.

Фрэнсис Нганну тренирует удары ногами после травмы: