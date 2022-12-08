Сириль Ган объяснил, почему не хочет проводить сборы в Дагестане

Французский боец смешанных единоборств Сириль Ган, выступающий в тяжёлом весе, рассказал, почему не хочет устраивать тренировочный лагерь в Дагестане.



«Знаю, что в Дагестане много чемпионов. Но мне надо ехать туда после того, как я подрасту в борьбе, работая с борцами нашего зала, у нас тут тоже много сильных спортсменов. Сейчас мне нет смысла ехать в Дагестан, потому что чересчур большая разница. Я должен выйти на новый уровень здесь, прежде чем ехать туда. Но я считаю, что в будущем эта поездка может состояться, для меня был бы хороший опыт», — рассказал Ган в подкасте Main Event Podcast.



На счету Сириля Гана 12 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 11 побед.

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