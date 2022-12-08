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Кроуфорд: перед боем с Аванесяном должен тренироваться, будто в соперниках Кинг-Конг

Кроуфорд: перед боем с Аванесяном должен тренироваться, будто в соперниках Кинг-Конг
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Американский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд высказался о предстоящем поединке с россиянином Давидом Аванесяном.

«Аванесян — хороший боец. Он идёт на хорошей победной серии, он победил британца Джоша Келли, которого люди считали звездой. Мне нужно тренироваться перед этим боем так, будто собираюсь драться с Кинг-Конгом, потому что Аванесяну нечего терять и у него есть все качества, чтобы выиграть», — приводит слова Кроуфорда BoxingScene.

Поединок Кроуфорда и Аванесяна состоится 10 декабря в США.

На счету Давида Аванесяна 29 побед в профессиональной карьере и три поражения. Теренс Кроуфорд провёл 38 поединков и одержал 38 побед, 29 из которых нокаутом.

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