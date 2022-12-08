Волкановски поделился прогнозом на бой Анкалаев — Блахович

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски поделился ожиданиями от титульного поединка между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.
«Анкалаев — хороший боец, он может и финишировать, и бороться умеет. Но, если честно, я не думаю, что в этом бою кто-то преуспеет в борьбе. На мой взгляд, этот бой пройдёт в стойке. Я склоняюсь к победе Анкалаева. Думаю, он проявил себя хорошо, умело защищается и довольно хорош в стойке», — сказал Волкановски в видео на своём YouTube-канале.
Анкалаев в своём последнем поединке выиграл техническим нокаутом у Энтони Смита. Всего у россиянина 17 побед в смешанных единоборствах при одном поражении.
Блахович провёл 38 поединков в ММА, в которых потерпел девять поражений.
- 8 декабря 2022
-
13:59
-
13:52
-
13:49
-
13:48
-
12:56
-
12:41
-
12:35
-
12:19
-
12:05
-
11:35
-
11:28
-
10:40
-
09:53
-
09:46
-
09:41
-
00:50
-
00:22
-
00:06
- 7 декабря 2022
-
23:54
-
23:39
-
23:07
-
22:07
-
21:48
-
21:39
-
21:06
-
20:45
-
20:14
-
20:02
-
19:39
-
18:55
-
18:53
-
18:05
-
17:35
-
16:41
-
15:53