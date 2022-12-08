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Волкановски поделился прогнозом на бой Анкалаев — Блахович

Волкановски поделился прогнозом на бой Анкалаев — Блахович
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Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски поделился ожиданиями от титульного поединка между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.

«Анкалаев — хороший боец, он может и финишировать, и бороться умеет. Но, если честно, я не думаю, что в этом бою кто-то преуспеет в борьбе. На мой взгляд, этот бой пройдёт в стойке. Я склоняюсь к победе Анкалаева. Думаю, он проявил себя хорошо, умело защищается и довольно хорош в стойке», — сказал Волкановски в видео на своём YouTube-канале.

Анкалаев в своём последнем поединке выиграл техническим нокаутом у Энтони Смита. Всего у россиянина 17 побед в смешанных единоборствах при одном поражении.

Блахович провёл 38 поединков в ММА, в которых потерпел девять поражений.

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