Три чемпионских пояса за месяц. Анкалаев окончательно осчастливит Дагестан?

Дата и время боя

В ночь с 10 на 11 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится грандиозный турнир – UFC 282. Особый интерес российских фанатов смешанных единоборств вызывает главный поединок вечера, который получил статус титульного. Магомед Анкалаев будет биться за пояс чемпиона организации в полутяжёлом весе с поляком Яном Блаховичем.

Ранние прелимы UFC 282 запланированы на 1:30 мск. Предварительный кард турнира стартует в 4:00, а основной кард — в 6:00. Ориентировочное время начала боя между Анкалаевым и Блаховичем — в 7:10.

Полный кард турнира UFC 282 с главным боем Анкалаев – Блахович

Основной кард

Ян Блахович (Польша) – Магомед Анкалаев (Россия)

Робби Лоулер (США) – Сантьяго Понциниббио (Аргентина)

Пэдди Пимблетт (Великобритания) – Джаред Гордон (США)

Даррен Тилл (Великобритания) – Дрикус Дю Плесси (Южная Африка)

Брайс Митчелл (США) – Илия Топурия (Грузия).

Предварительный кард

Жаирзиньо Розенстрайк (Суринам) – Крис Дакас (США)

Рауль Росас-мл. (США) – Джейн Перрин (США)

Эдмен Шахбазян (США) – Дальча Лунгиамбула (ДР Конго)

Крис Кёртис (США) – Хоакин Бакли (США).

Ранние прелимы

Билли Куарантилло (США) – Александр Эрнандес (США)

Овинс Сен-Прë (США) – Антонио Троколи (Бразилия)

Ти Джей Браун (США) – Эрик Силва (Венесуэла)

Кэмерон Саиман (Южная Африка) – Ронни Лоуренс (США)

Даниэль да Силва (Бразилия) – Винисиус Сальвадор (Бразилия).

Сможет ли Анкалаев с первой попытки забрать пояс?

Анкалаев проделал серьёзный путь к своему первому титульному поединку. Он дебютировал в UFC в 2018 году с поражения от шотландца Пола Крейга. Магомед проиграл удушающим, что стало большой неожиданностью. Но после этого российский боец выдал серию из девяти побед. Сначала в его послужном списке значились не самые статусные соперники: Марцин Прахнё, Клидсон Абреу, Далча Лунгиамбула. Потом Анкалаев дважды разнёс Иона Куцелабу, справился с Никитой Крыловым и Волканом Оздемиром.

В этом году Магомед одержал две победы. Сначала разобрал Тиаго Сантоса единогласным решением судей. Затем Анкалаев разбил Энтони Смита во втором раунде, в очередной раз подтвердив свои притязания на пояс. И боссы UFC обратили на россиянина внимание. Сначала они позволили ему провести претендентский поединок, а после отказа травмированного Иржи Прохазки от чемпионского пояса выкатили и титульник. Но забрать пояс с первой попытки будет непросто.



Сам Анкалаев очень оптимистично смотрит в будущее: «Я, конечно же, очень рад возможности подраться за титул, не ожидал такого. Внезапно предложили пятираундовый поединок, и я согласился. Для меня ничего не меняется, соперник тот же самый, только количество раундов увеличилось с трёх до пяти. Так что только вперёд. Скоро я завоюю чемпионский пояс и надолго стану чемпионом UFC. С нетерпением жду наступления этого дня, когда смогу забрать пояс домой».

Блахович попробует вернуть утраченный титул

В сентябре 2020-го Ян одержал победу над Домиником Рейесом техническим нокаутом. Именно тогда он завоевал вакантный титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Первая защита титула также стала показателем класса поляка. Он победил Исраэля Адесанью единогласным судейским решением. Но дальше карьера бойца пошла на спад.

В прошлом году Блахович уступил пояс Гловеру Тейшейре на Бойцовском острове. Поляк сенсационно проиграл удушающим, что стало тревожным звоночком. После чего ему дали австрийского проспекта Александара Ракича, которого он одолел только благодаря травме соперника. Противник вёл бой и, скорее всего, победил бы, но порвал крестообразные связки. Поэтому новый шанс вернуть себе титул становится для Яна настоящим чудом!

Прогноз и ставки на бой Анкалаев — Блахович

Очевидным фаворитом противостояния выглядит российский боец. Об этом заявил и его соотечественник Сергей Павлович. Более того, он уверен в досрочной победе Магомеда: «Думаю, Анкалаев выиграет этот бой. И, если честно, думаю, что будет нокаут. Я вижу, что Магомед превосходит соперника во всех аспектах: лучше ударная техника, лучше борьба, хорошо дышит. Я посмотрел бои Блаховича и не думаю, что он сможет что-то противопоставить Анкалаеву».



Такого же мнения придерживается и бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра: «Я думаю, что Анкалаев выиграет у Блаховича, хотя раньше говорил и про то, что Адесанья выиграет у Яна. Блахович — хитрый боец, он хорошо выглядит с контрпанчерами, а Анкалаев именно из таких бойцов. Правда, у Магомеда лучше борьба, и он вполне может перевести Яна. Это очень мощный боец, так что я думаю, он всё же выиграет».