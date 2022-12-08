Блахович: пора прервать победную серию Анкалаева

Польский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович высказался о беспроигрышной серии своего будущего соперника Магомеда Анкалаева.



«Посмотрите на рекорд Анкалаева — 17 побед и поражение, серия из девяти побед. Значит, настало время прервать его победную серию и нанести ему второе поражение. Анкалаев — один из лучших бойцов нашего дивизиона. Я его, безусловно, очень уважаю и его навыки тоже. Нет сомнений, что у меня будет тяжёлый бой. Я готов к этому», — приводит слова Блаховича MMAJunkie.



Поединок между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем за чемпионский пояс в полутяжёлом весе состоится в ночь на 11 декабря и возглавит турнир UFC 282, который пройдёт в Лас-Вегасе.

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