Дастин Порье появился на костылях после заражения стафилококковой инфекцией. Фото

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг), американец Дастин Порье разместил новый пост в своих социальных сетях, где показал свежее фото. Напомним, недавно Порье заразился стафилококковой инфекцией, из-за чего 5 декабря был госпитализирован.



«Прямо из больницы на школьный спектакль, чтобы увидеть моего маленького ангела!» — написал Порье.

Фото: Из личного архива Дастина Порье

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в середине ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 281, Порье досрочно остановил в третьем раунде бывшего чемпиона Bellator, соотечественника Майкла Чендлера. Всего в профессиональной карьере Дастина 29 побед в 37 поединках. Семь боёв с его участием завершились поражением, один поединок был признан несостоявшимся.