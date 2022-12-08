Дастин Порье появился на костылях после заражения стафилококковой инфекцией. Фото

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг), американец Дастин Порье разместил новый пост в своих социальных сетях, где показал свежее фото. Напомним, недавно Порье заразился стафилококковой инфекцией, из-за чего 5 декабря был госпитализирован.
«Прямо из больницы на школьный спектакль, чтобы увидеть моего маленького ангела!» — написал Порье.
Фото: Из личного архива Дастина Порье
Напомним, в последнем поединке, который состоялся в середине ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 281, Порье досрочно остановил в третьем раунде бывшего чемпиона Bellator, соотечественника Майкла Чендлера. Всего в профессиональной карьере Дастина 29 побед в 37 поединках. Семь боёв с его участием завершились поражением, один поединок был признан несостоявшимся.
- 8 декабря 2022
-
19:32
-
18:50
-
17:57
-
17:01
-
15:40
-
15:22
-
15:08
-
14:35
-
13:59
-
13:52
-
13:49
-
13:48
-
12:56
-
12:41
-
12:35
-
12:19
-
12:05
-
11:35
-
11:28
-
10:40
-
09:53
-
09:46
-
09:41
-
00:50
-
00:22
-
00:06
- 7 декабря 2022
-
23:54
-
23:39
-
23:07
-
22:07
-
21:48
-
21:39
-
21:06
-
20:45
-
20:14