Костя Цзю высказался о причинах, побудивших Монсона переехать в Россию из США

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю поделился мнением о том, что сподвигло уроженца США, ветерана смешанных единоборств Джеффа Монсона переехать в Российскую Федерацию.



«Что привлекло Монсона в России? Может быть, смешно, но налоги. Здесь Монсону очень удобно. В Американе нужно платить за тридцать процентов, а здесь – шесть», — сказал Цзю в программе «Легенда» на телеканале RTVI.



Напомним, в августе этого года Монсон провёл поединок с россиянином Вячеславом Дациком. Противостояние продолжалось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Дацику — 29-28, 29-28, 29-28.

Решающим в поединке стал третий раунд, который полностью прошёл под контролем Вячеслава.

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