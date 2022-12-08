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Костя Цзю высказался о причинах, побудивших Монсона переехать в Россию из США

Костя Цзю высказался о причинах, побудивших Монсона переехать в Россию из США
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Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю поделился мнением о том, что сподвигло уроженца США, ветерана смешанных единоборств Джеффа Монсона переехать в Российскую Федерацию.

«Что привлекло Монсона в России? Может быть, смешно, но налоги. Здесь Монсону очень удобно. В Американе нужно платить за тридцать процентов, а здесь – шесть», — сказал Цзю в программе «Легенда» на телеканале RTVI.

Напомним, в августе этого года Монсон провёл поединок с россиянином Вячеславом Дациком. Противостояние продолжалось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Дацику — 29-28, 29-28, 29-28.
Решающим в поединке стал третий раунд, который полностью прошёл под контролем Вячеслава.

Костя Цзю развивает в Магомеде Исмаилове взрывную силу:

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