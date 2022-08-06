Депутатам так мало платят? Монсон продолжает работать боксёрской грушей даже в 51 год

В главном событии турнира «Бойцовского клуба РЕН-ТВ» Вячеслав Дацик уверенно разобрался с Джеффом Монсоном. Результат не удивил — на «американского россиянина» вообще мало кто ставил. Золотые времена Монсона, мягко говоря, далеко позади: сейчас Снеговику уже 51 год и выступает он соответствующе. Хотя Дацик откровенно щадил Джеффа, ветеран всё же наполучал солидное количество ударов по голове и корпусу. Зачем ему это?

Подавляющая часть бойцов заканчивает выступать ещё до наступления 40-летия. Крупные ребята “в игре” чуть дольше: вспомните хотя бы Фёдора Емельяненко или Гловера Тейшейру. Но драться в 51 год — настоящее издевательство над своим здоровьем. В бою с Дациком правила хотя бы позволяли Снеговику спасаться в партере, а вот голые кулаки Александра Емельяненко превратили Монсона в боксёрскую грушу.

Желание драться ещё можно было бы понять, если бы Джефф обладал уникальными физическими кондициями. Но, хотя экс-американец внешне выглядит прекрасно, его история травм пугает. Монсон ещё десять лет назад признавался, что мучается от проблем со спиной и шеей. Он даже не может нормально сидеть — позвоночник сразу начинает болеть, приходится вставать или ложиться. Что же будет со здоровьем Джеффа дальше?

При этом Монсон — муниципальный депутат в Красногорске, определённый уровень дохода у него имеется. С другой стороны, Джефф участвует в большом количестве благотворительных проектов: открыл две бесплатных спортивных школы в Уфе, по одной в Луганске и Красногорске — всё это требует денег. Видимо, «болезненный» спортивный хлеб нужен Снеговику, чтобы обеспечивать стабильную работу своих школ. Иначе не останется денег на семью.

Джефф Монсон Фото: РИА Новости

Но есть и хорошие новости: Джефф всё-таки готов завершить карьеру в ближайшее время. Спортсмен рассказал, что ему осталось провести ещё один или два поединка, после чего он окончательно повесит перчатки на гвоздь. И целиком переключится на российские дела. Монсон пообещал отказаться от паспорта США и навсегда остаться в России. Лишним он тут точно не будет.