Ярд: бой с Бетербиевым станет блокбастером, кто-то будет в нокауте

Британский боксёр Энтони Ярд высказался о своём поединке с чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артуром Бетербиевым.
«Я стал гораздо уверенным и более спокойным бойцом. Я лучше готов как в психологическом, так и в физическом плане. Стилистически мой поединок с Бетербиевым — это бой-блокбастер. Кто-то будет в нокауте. Два человека, умеющие бить, его раньше роняли. Он уже бывал в глубоких нокдаунах. Пояс, наследие, история — вот ради чего я согласился на этот бой», — приводит слова Ярда BoxingScene.
Напомним, 28 января в Лондоне Бетербиев проведёт обязательную защиту в бою с Ярдом. Предстоящее выступление станет для 37-летнего россиянина восьмым чемпионским поединком в карьере.
Бетербиев показал авто, которое ему подарил Умар Кремлёв.
- 9 декабря 2022
-
11:12
-
10:56
-
10:54
-
10:19
-
10:01
-
09:49
-
09:30
-
09:26
-
08:52
-
08:44
-
08:21
-
06:32
-
06:16
-
01:08
-
01:06
-
00:44
-
00:22
- 8 декабря 2022
-
23:57
-
23:03
-
22:30
-
21:45
-
20:37
-
19:32
-
18:50
-
17:57
-
17:01
-
15:40
-
15:22
-
15:08
-
14:35
-
13:59
-
13:52
-
13:49
-
13:48
-
12:56