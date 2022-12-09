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Ярд: бой с Бетербиевым станет блокбастером, кто-то будет в нокауте

Ярд: бой с Бетербиевым станет блокбастером, кто-то будет в нокауте
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Британский боксёр Энтони Ярд высказался о своём поединке с чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артуром Бетербиевым.

«Я стал гораздо уверенным и более спокойным бойцом. Я лучше готов как в психологическом, так и в физическом плане. Стилистически мой поединок с Бетербиевым — это бой-блокбастер. Кто-то будет в нокауте. Два человека, умеющие бить, его раньше роняли. Он уже бывал в глубоких нокдаунах. Пояс, наследие, история — вот ради чего я согласился на этот бой», — приводит слова Ярда BoxingScene.

Напомним, 28 января в Лондоне Бетербиев проведёт обязательную защиту в бою с Ярдом. Предстоящее выступление станет для 37-летнего россиянина восьмым чемпионским поединком в карьере.

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