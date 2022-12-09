Супруга Дастина Порье сообщила, что бойцу потребовалась операция

Джоли Порье, супруга двукратного претендента на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американца Дастина Порье, сообщила, что бойцу потребовалось хирургическое вмешательство из-за гнойного воспаления, которое стало следствием заражения стафилококковой инфекцией.
«Для тех, кто спрашивал меня о ноге Дастина: в субботу у него появились признаки сильной стафилококковой инфекции, ему не помогали даже антибиотики, он не мог ходить. В воскресенье мы прибыли в больницу, после чего Дастина госпитализировали. В среду его выписали, но повторное МРТ выявило наличие абсцесса, который нужно удалить. Поэтому он снова в больнице, на операции», — написала Джоли Порье в своих соцсетях.
Позже Джоли сообщила, что Дастин успешно перенёс операцию. «Операция прошла по плану. Теперь приступаем к восстановлению», – написала она.
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