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Супруга Дастина Порье сообщила, что бойцу потребовалась операция

Супруга Дастина Порье сообщила, что бойцу потребовалась операция
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Джоли Порье, супруга двукратного претендента на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американца Дастина Порье, сообщила, что бойцу потребовалось хирургическое вмешательство из-за гнойного воспаления, которое стало следствием заражения стафилококковой инфекцией.

«Для тех, кто спрашивал меня о ноге Дастина: в субботу у него появились признаки сильной стафилококковой инфекции, ему не помогали даже антибиотики, он не мог ходить. В воскресенье мы прибыли в больницу, после чего Дастина госпитализировали. В среду его выписали, но повторное МРТ выявило наличие абсцесса, который нужно удалить. Поэтому он снова в больнице, на операции», — написала Джоли Порье в своих соцсетях.

Позже Джоли сообщила, что Дастин успешно перенёс операцию. «Операция прошла по плану. Теперь приступаем к восстановлению», – написала она.

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