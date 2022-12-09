Чимаев встретился с сыновьями Рамзана Кадырова. Фото

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав несколько фотографий с сыновьями главы Чечни Рамзана Кадырова: Али и Адамом. Снимки были сделаны в Дубае (ОАЭ).
«Мои братья», — подписал фотографии Чимаев.
Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева
Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева
Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева
Напомним, в последнем бою, который состоялся на UFC 279, Чимаев сражался с представителем США Кевином Холландом и победил его, применив удушающий приём уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти на ринг с другим американцем – авторитетным бойцом Нейтом Диазом, но, так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира был изменён.
Кадыров провёл спарринг с Хамзатом Чимаевым:
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