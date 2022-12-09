Чимаев обратился к Тиллу перед его боем на UFC 282
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поддержал своего товарища, бывшего претендента на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британца Даррена Тилла. В ночь с 10 на 11 декабря на турнире UFC 282 Тилл сразится с представителем ЮАР Дрикусом Дю Плесси (16-2).
«Вперёд, мой брат», — написал Чимаев в своих социальных сетях.
Напомним, Тилл не выступал с сентября 2021 года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 191 проиграл удушающим приёмом в третьем раунде американскому ветерану Дереку Брансону. Поражение стало для британца вторым подряд – за полтора месяца до этого он не справился с австралийским экс-чемпионом Робертом Уиттакером.
Фанат сделал татуировки с лицами Чимаева и Тилла:
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