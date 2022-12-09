Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чимаев обратился к Тиллу перед его боем на UFC 282

Чимаев обратился к Тиллу перед его боем на UFC 282
Комментарии

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поддержал своего товарища, бывшего претендента на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британца Даррена Тилла. В ночь с 10 на 11 декабря на турнире UFC 282 Тилл сразится с представителем ЮАР Дрикусом Дю Плесси (16-2).

«Вперёд, мой брат», — написал Чимаев в своих социальных сетях.

Напомним, Тилл не выступал с сентября 2021 года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 191 проиграл удушающим приёмом в третьем раунде американскому ветерану Дереку Брансону. Поражение стало для британца вторым подряд – за полтора месяца до этого он не справился с австралийским экс-чемпионом Робертом Уиттакером.

Фанат сделал татуировки с лицами Чимаева и Тилла:

UFC 282: Блахович — Анкалаев. Где смотреть трансляцию боя за титул в полутяжёлом весе UFC 282: Блахович — Анкалаев. Где смотреть трансляцию боя за титул в полутяжёлом весе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022