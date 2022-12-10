Волков сообщил, что перенёс операцию по удалению аппендицита

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC сообщил, что был госпитализирован и перенёс операцию по удалению аппендицита.



«Это я в госпитале был, а теперь уже дома. Решил я сходить утром на тренировку по борьбе и вечером на джиу-джитсу. После борцовских тренировок оказался в госпитале со всеми признаками аппендицита, который мне удалили высококвалифицированные врачи.



Вывод — борьба не моё. Продолжаем отрабатывать стойку. Плохие новости в том, что бой, который я так долго жду, отложится ещё на срок восстановления после операции. Ну и конечно, спасибо врачам за оперативную профессиональную помощь», — написал Волков на своей странице в социальной сети.



На счету Александра Волкова 35 побед в профессиональных смешанных единоборствах при десяти поражениях.

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