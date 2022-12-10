Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Волков сообщил, что перенёс операцию по удалению аппендицита

Волков сообщил, что перенёс операцию по удалению аппендицита
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC сообщил, что был госпитализирован и перенёс операцию по удалению аппендицита.

«Это я в госпитале был, а теперь уже дома. Решил я сходить утром на тренировку по борьбе и вечером на джиу-джитсу. После борцовских тренировок оказался в госпитале со всеми признаками аппендицита, который мне удалили высококвалифицированные врачи.

Вывод — борьба не моё. Продолжаем отрабатывать стойку. Плохие новости в том, что бой, который я так долго жду, отложится ещё на срок восстановления после операции. Ну и конечно, спасибо врачам за оперативную профессиональную помощь», — написал Волков на своей странице в социальной сети.

На счету Александра Волкова 35 побед в профессиональных смешанных единоборствах при десяти поражениях.

Новость по теме
Тактаров встретился с Волковым в Лос-Анджелесе. Фото
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022