Дацик: классическим боксёрам бывает тяжело, они пропускают колхозные плюшки

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик высказался о предстоящем поединке с боксёром-тяжеловесом Павлом Шульским.
«Классическим боксёрам бывает тяжело, и они пропускают эти колхозные плюшки, которые летят по непонятной траектории. У них всё отработано, всё технично, чин чинарём, а у меня не пойми чем летит, не пойми откуда. Почему это будет интересно зрителям? Сравните что лучше: классический техничный бокс либо такой колхозный бокс, драка у дискаря колхозного», — приводит слова Дацика РЕН ТВ.
Поединок Дацика и Шульского пройдёт 16 декабря в рамках вечера «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Предыдущий бой Вячеслав провёл со звёздным бойцом MMA Александром Емельяненко. Поединок состоялся по правилам бокса 23 сентября и завершился победой Рыжего Тарзана нокаутом на 13-й секунде первого раунда.
Дацик ответил на вызов Монсона.
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