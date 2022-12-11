Титульный поединок Анкалаева и Блаховича на UFC 282 завершился вничью
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На турнире по смешанным единоборствам UFC 282, который прошёл в Лас-Вегасе в ночь на 11 декабря, завершилось главное событие вечера.
За вакантный титул в полутяжёлом весе UFC встречались российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев и польский экс-чемпион промоушена Ян Блахович.
Поединок завершился ничьей. Один из судей отдал победу Блаховичу, второй — Анкалаеву, третий насчитал ничью. Таким образом, пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе остался вакантным.
На счету Магомеда Анкалаева 19 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед и потерпел одно поражение.
Для Яна Блаховича данный поединок стал 39-м в профессиональной карьере, и он впервые свёл бой к ничьей.
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