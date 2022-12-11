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Тейшейра и Хилл подерутся за вакантный титул в полутяжёлом весе на UFC 283

Тейшейра и Хилл подерутся за вакантный титул в полутяжёлом весе на UFC 283
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Президент UFC Дана Уайт сообщил, что на следующем номерном турнире, который пройдёт 22 января в Рио, состоится поединок за вакантный титул чемпиона в полутяжёлом весе.

Чемпионский поединок пройдёт между Гловером Тейшейрой и Джамалом Хиллом.

Напомним, Гловер Тейшейра должен был биться за титул чемпиона на UFC 282, но чемпион дивизиона Иржи Прохазка получил травму и отказался от пояса. Тейшейра также отказался от боя с Магомедом Анкалаевым. В итоге бой россиянина с Яном Блаховичем получил статус титульного.

Поединок между Анкалаевым и Блаховичем прошёл в ночь на 11 декабря. В бою была зафиксирована ничья раздельным решением судей. Один из арбитров отдал победу Блаховичу, второй — Анкалаеву, третий зафиксировал ничью.

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