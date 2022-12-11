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Дана Уайт жёстко высказался о судействе на UFC 282

Дана Уайт жёстко высказался о судействе на UFC 282
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Президент UFC Дана Уайт высказался о неоднозначной работе судей в некоторых поединках на турнире UFC 282, который прошёл с 10 на 11 декабря мск в Лас-Вегасе (США). Дана признался, что за всё время работы в промоушене решения судей часто остаются для него непредсказуемыми.

«Гордон вышел на третий раунд с ужасным планом. Ты думаешь, что выиграл первые два раунда? С такими судьями? Как можно быть уверенным заранее и не стараться в третьем раунде. Что мешает выложиться на максимум и выиграть его?

Если вы думаете, что наверняка знаете, за кем остался тот или иной раунд, то вы сошли с ума. Я на этой работе 23 года и до сих пор ничего (в оригинале использовалась нецензурная лексика. — Прим. «Чемпионата») не знаю, какое решение примут судьи», – сказал Уайт на пресс-конференции.

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