Мэнни Пакьяо выиграл у корейского блогера единогласным решением судей

Легендарный экс-чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо одержал победу над южнокорейским блогером Кей Ди Йо единогласным решением судей.



Выставочный поединок прошёл 11 декабря в Сеуле и продлился все шесть раундов.



В четвёртом раунде Пакьяо отправил соперника в нокдаун, но рефери не открыл счёт. А в пятом раунде филиппинец попал по затылку блогеру, который затем получил время на восстановление. В заключительном раунде Пакьяо вновь удалось отправить Кей Ди Йо на канвас, но тот сумел подняться и довёл поединок до конца.



Бой не отразится в статистике Пакьяо, так как носил показательный характер. Всего у Мэнни 62 победы в профессиональной карьере, восемь поражений и две ничьи.