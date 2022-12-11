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Мэнни Пакьяо выиграл у корейского блогера единогласным решением судей

Мэнни Пакьяо выиграл у корейского блогера единогласным решением судей
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Легендарный экс-чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо одержал победу над южнокорейским блогером Кей Ди Йо единогласным решением судей.

Выставочный поединок прошёл 11 декабря в Сеуле и продлился все шесть раундов.

В четвёртом раунде Пакьяо отправил соперника в нокдаун, но рефери не открыл счёт. А в пятом раунде филиппинец попал по затылку блогеру, который затем получил время на восстановление. В заключительном раунде Пакьяо вновь удалось отправить Кей Ди Йо на канвас, но тот сумел подняться и довёл поединок до конца.

Бой не отразится в статистике Пакьяо, так как носил показательный характер. Всего у Мэнни 62 победы в профессиональной карьере, восемь поражений и две ничьи.

12 лет назад Пакьяо установил немыслимый рекорд. Это достижение никому не повторить 12 лет назад Пакьяо установил немыслимый рекорд. Это достижение никому не повторить
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