Мэнни Пакьяо выиграл у корейского блогера единогласным решением судей
Поделиться
Легендарный экс-чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо одержал победу над южнокорейским блогером Кей Ди Йо единогласным решением судей.
Выставочный поединок прошёл 11 декабря в Сеуле и продлился все шесть раундов.
В четвёртом раунде Пакьяо отправил соперника в нокдаун, но рефери не открыл счёт. А в пятом раунде филиппинец попал по затылку блогеру, который затем получил время на восстановление. В заключительном раунде Пакьяо вновь удалось отправить Кей Ди Йо на канвас, но тот сумел подняться и довёл поединок до конца.
Бой не отразится в статистике Пакьяо, так как носил показательный характер. Всего у Мэнни 62 победы в профессиональной карьере, восемь поражений и две ничьи.
Комментарии
- 11 декабря 2022
-
16:34
-
16:18
-
15:39
-
14:41
-
13:52
-
13:50
-
13:30
-
12:28
-
11:53
-
11:50
-
11:44
-
11:26
-
11:11
-
11:00
-
10:38
-
10:27
-
10:19
-
10:03
-
09:55
-
09:51
-
09:43
-
09:43
-
09:26
-
09:25
-
09:13
-
08:34
-
08:32
-
08:17
-
05:49
-
04:43
-
03:41
-
03:37
-
03:28
-
02:46
- 10 декабря 2022
-
23:53
Партнерский контент