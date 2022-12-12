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Легендарный рефери UFC объяснил, почему Пимблетт проиграл в бою с Гордоном

Легендарный рефери UFC объяснил, почему Пимблетт проиграл в бою с Гордоном
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Легендарный рефери UFC, а ныне комментатор Bellator, «Большой» Джон Маккарти прокомментировал выступление британского проспекта лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетта. Напомним, на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) он победил американца Джареда Гордона.

«Мой сын был одним из судей. Он спросил меня об этом бое, и я сказал, что он ошибся. Считаю, что Джаред Гордон победил со счётом 29-28. Такое случается с судьями, сидящими в зале.

Толпа реагировала каждый раз, когда Пэдди делал что-то. Бывают моменты, когда вы ничего не видите с той позиции, где находитесь, но слышите реакцию толпы, и это оказывает влияние. И я считаю, что на судей повлияла толпа», – сказал Маккарти в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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