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Бетербиев заявил о готовности помочь Фьюри в подготовке к бою с украинцем Усиком

Бетербиев заявил о готовности помочь Фьюри в подготовке к бою с украинцем Усиком
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Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев заявил о желании оказать помощь британцу Тайсону Фьюри в подготовке к поединку с украинцем Александром Усиком. Ожидается, что Фьюри и Усик проведут бой в следующем году. Официально его не объявляли.

«Я помогу Тайсону Фьюри, если ему это понадобится», — приводит слова Бетербиева talkSPORT со ссылкой на его выступление на канале Frank Warren's Queensberry Promotions в YouTube.

Напомним, сегодня, 13 декабря, стало известно, что Усик в следующем поединке сразится с представителем Великобритании Даниэлем Дюбуа. Соперники поспорят за титул чемпиона мира в тяжёлом весе, которым владеет Александр. Дата и место проведения боя пока не называются.

Блиц-опрос Артура Бетербиева:

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