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«По факту он бил кастетами». Тренер Аванесяна обвинил Кроуфорда в махинациях с перчатками

«По факту он бил кастетами». Тренер Аванесяна обвинил Кроуфорда в махинациях с перчатками
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Тренер российского боксёра Давида Аванесяна Сергей Иванов считает, что американец Теренс Кроуфорд мог залить гипс в перчатки, чтобы сильнее бить.

Поединок Аванесяна с Кроуфордом прошёл в ночь на 11 декабря и завершился победой американского боксёра нокаутом в шестом раунде.

«Давид говорил, что каждый джеб был невероятно жёстким. Обычно нокауты Кроуфорда были после большого замаха, а тут короткое движение. Давида никто не мог отправить в такой жёсткий нокаут. К шестому раунду у Теренса были порваны обе перчатки. У левой сбоку разошёлся шов, на правой большой – палец полностью. То есть новые перчатки разрываются ни с того ни с сего. Это наводит на мысль, что там что-то нечисто. Так бывает, если есть ребро жёсткости. Посмотрите фото, где видны обе перчатки. Они плоские, похоже, что туда засыпали порошок типа гипсового, потом сделали укол водой и оббили о стену. Это как бы два кастета. И по факту он бил Давида этими кастетами. По-другому перчатки бы не разорвались», — рассказал тренер в интервью YouTube-каналу «Всем бокс».

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