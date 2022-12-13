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«Не прочь подраться с Адесаньей». Ник Диаз сообщил, что в 2023 году вновь выйдет в октагон

«Не прочь подраться с Адесаньей». Ник Диаз сообщил, что в 2023 году вновь выйдет в октагон
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39-летний ветеран смешанных единоборств Ник Диаз сообщил, что в следующем году планирует вернуться в октагон.

«Вы вновь увидите меня в топе в следующем году. Я возвращаюсь. Я вернусь абсолютно другим бойцом — буду намного сильнее и быстрее. Мне плевать, кто будет на вершине дивизиона, но вообще я не прочь подраться с Исраэлем Адесаньей, если, конечно, он вернёт пояс», — приводит слова Диаза MMAMania.

Ник Диаз, выступающий в среднем весе UFC, последний свой поединок провёл в сентябре 2021 года и проиграл техническим нокаутом Робби Лоулеру. Всего у Ника 26 побед и десять поражений в профессиональных смешанных единоборствах.

Действующий чемпион среднего дивизиона UFC — бразильский боец Алекс Перейра.

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