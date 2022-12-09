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Анкалаев: Нейт Диаз хоть не может ничего, но прёт вперёд и кровью заливается

Анкалаев: Нейт Диаз хоть не может ничего, но прёт вперёд и кровью заливается
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Российский боец смешанных единоборств, претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев рассказал, почему ему нравилось смотреть поединки с участием Нейта Диаза.

«Могу ли представить себя в кровавом бою? Пока не окажемся в такой ситуации, сложно сказать. Но если такое случится, то смогу, думаю. Всякое в жизни бывает. Мне нравится, как дерётся Нейт Диаз. Хоть и не может ничего, а просто прёт вперёд и кровью заливается. Интересно бывает его бои смотреть», — приводит слова Анкалаева «Матч ТВ».

Магомед Анкалаев в ночь на 11 декабря проведёт титульный поединок с Яном Блаховичем в рамках главного события турнира UFC 282.

Нейт Диаз провёл свой последний бой в сентябре и выиграл у Тони Фергюсона, после чего объявил, что не будет подписывать с UFC новый контракт и уходит из ММА.

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