В UFC заверили, что близки к новому контракту с Нганну
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Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что действующий чемпион промоушена в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну подпишет новый контракт с организацией.
«Думаю, мы движемся в правильном направлении. Ни у кого нет сомнений, что Нганну должен быть в UFC и завершит своё наследие здесь. Мы близки к новому контракту. Такова моя философия. Мы делаем всё, чтобы удержать тех, кто нам нужен. Но также верно и то, что если ты не хочешь оставаться с нами, то и мы не будем пробовать. Это не негатив. Просто мы либо вместе, либо нет», — цитирует Уайта ESPN.
Ранее Фрэнсис Нганну говорил, что хочет получить от UFC разрешение на бои в боксе. Боец называл это одним из условий контракта.
Ожидается, что на турнире UFC 285 Нганну может провести бой с Джоном Джонсом.
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