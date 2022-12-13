Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пакьяо назвал двух боксёров, ради боя с которыми он вернётся в профессиональный спорт

Пакьяо назвал двух боксёров, ради боя с которыми он вернётся в профессиональный спорт
Комментарии

43-летний филиппинский боксёр, бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо заявил, что хотел бы протестировать непобеждённых полусредневесов Теренса Кроуфорда и Эррола Спенса.

Кроуфорд — чемпион мира по версии WBO, Спенс — обладатель чемпионских поясов по версиям WBC, WBA и IBF.

«Я мог бы сразиться с Теренсом Кроуфордом или Эрролом Спенсом. Очень хочу подраться с ними, проверить их в деле, чтобы узнать, действительно ли их можно назвать настоящими чемпионами мира. Я дрался со всеми величайшими боксёрами мира и хочу просто проверить их. Я больше года в отставке, но нельзя меня списывать со счетов. Я по-прежнему ежедневно тренируюсь», — цитирует Пакьяо Fighthype.

10 декабря Пакьяо одержал победу единогласным решением судей в выставочном поединке над южнокорейским блогером Ди Кей Йо.

Новость по теме
Мэнни Пакьяо выиграл у корейского блогера единогласным решением судей
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022