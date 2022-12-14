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Костя Цзю отреагировал на новость о восстановлении россиян в рейтингах WBA

Костя Цзю отреагировал на новость о восстановлении россиян в рейтингах WBA
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Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю прокомментировал решение Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) восстановить в рейтингах боксёров из Российской Федерации и Республики Беларусь.

«Здорово, что восстановили спортсменов в рейтингах WBA. Не удивлён этому решению. Есть ещё здравые люди на свете. С отстранением из WBC я пока не до конца понял, что там происходит. Восстановление наших спортсменов в рейтингах ассоциации WBA — положительный знак. Боксёры и спортсмены тут при чём?» — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

WBA исключила российских и белорусских боксёров из своих рейтингов в марте этого года. Тогда отмечалось, что эта мера была временной, а также говорилось, что она будет пересматриваться месяц за месяцем.

Блиц-опрос Артура Бетербиева:

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Российские и белорусские боксёры восстановлены в рейтингах WBA
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